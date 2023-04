Trilho do Vale assinala aniversário da freguesia de Vale da Pedra

A Junta de Freguesia de Vale da Pedra, concelho do Cartaxo, vai organizar o Trilho do Vale, a primeira edição que vai incluir passeio de BTT, caminhada e corrida. A iniciativa realiza-se a 28 de Maio e tem como objectivo comemorar o 35º aniversário da freguesia. O objectivo é proporcionar momentos de diversão e confraternização reforçando o espírito de grupo associado ao ciclismo e caminhada. A participação inclui seguro e reforço alimentar. Quem quiser almoçar pode degustar uma sopa da pedra. Além disso, os participantes têm direito a uma t-shirt. As inscrições podem ser feitas através do email geral@jf-valedapedra.pt. Mais informações através do número de telefone 243 759 415.