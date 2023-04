Zona Alta estreou Torneio Cidade Torres Novas de Ginástica Artística

A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta (UDRZA) organizou no fim-de-semana de 25 e 26 de Março o 1° Torneio Cidade de Torres Novas de Ginástica Artística de benjamins e infantis femininos e masculinos, que contou com a colaboração da Associação de Ginástica de Santarém. A prova envolveu dezenas de crianças e decorreu no Ginásio Municipal de Torres Novas. A equipa feminina de infantis da UDR Zona Alta alcançou o 2° lugar por equipas na sua prova.