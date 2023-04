Câmara de Tomar assina consignação da empreitada do Flecheiro

Foi assinada a consignação da empreitada da terceira fase dos arranjos exteriores e arruamentos do Flecheiro, que envolverá todo o espaço hoje degradado situado para jusante da ponte pedonal até à saída da cidade de Tomar. A obra vai ser executada pela empresa NOV PRO Construções, SA, que apresentou ao concurso público uma proposta de 2.493.000 euros, e cujo prazo de execução se estenderá até aos finais do corrente ano.

A intervenção, numa área global de mais de 36 mil metros quadrados, incidirá na valorização da paisagem e na prevenção das cheias, criando condições privilegiadas para recreio e lazer num espaço multifuncional e atractivo, utilizando pavimentos e mobiliário urbano resistentes às potenciais inundações provocadas pelo caudal do rio Nabão.