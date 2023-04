Executivo do Cartaxo e alunos plantam árvores no Dia da Árvore

O Cartaxo assinalou o Dia Mundial da Árvore com a plantação de árvores na Urbanização de Santa Eulália e na Rua dos Campinos. O presidente da câmara municipal, João Heitor, e alguns autarcas do executivo, plantaram as árvores juntamente com a turma do 7.º F da Escola Básica Marcelino Mesquita, no Cartaxo. A turma foi acompanhada pelo professor Marco Gomes e pelo director do Agrupamento de Escolas, Jorge Tavares.

Foram plantados carvalhos, freixos, zimbros e castanheiros, numa acção de sensibilização sobre a importância da protecção das florestas, promovida pelo município, União de Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta, Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).