ISLA de Santarém celebrou 39 anos

O director do ISLA Santarém, Domingos Martinho, sublinhou o investimento que o instituto tem feito ao longo dos anos em Santarém, de que são exemplo as novas instalações do ISLA Campus.

O ISLA Santarém comemorou, a 25 de Março, 39 anos de vida com uma cerimónia no Convento de São Francisco, em Santarém, que reuniu responsáveis da instituição, alunos, docentes e funcionários não docentes, bem como autarcas e outras individualidades. Domingos Martinho, director do ISLA Santarém, evidenciou o investimento que o instituto tem feito ao longo dos anos na cidade, de que são exemplo as novas instalações do ISLA Campus, inauguradas recentemente.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, deu os parabéns ao ISLA referindo ser um privilégio ter no concelho ensino superior privado e público. “Um concelho para o futuro também requer uma formação adequada e o ISLA é uma das entidades que tem fome de futuro adaptando as suas áreas de formação às necessidades identificadas na região”, afirmou o autarca, citado em nota de imprensa do município. Liliana Reis teve a cargo a oração de sapiência, intitulada “Ensino Superior num mundo em mudança: desafios e oportunidades”. Houve ainda intervenções de diversos convidados e a entrega de prémios e diplomas aos estudantes.