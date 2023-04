Abertas inscrições para nadador-salvador em Mação

As inscrições para o curso de nadador-salvador em Mação estão a decorrer até 14 de Maio. O exame de admissão realiza-se a 17 de Maio e o curso começa nesse dia e termina a 21 de Junho. O curso vai ter 31 sessões (150 horas de segunda-feira a sábado mais testes de admissão) e decorre em horário pós-laboral. A carga mínima horária é de cinco horas diárias. Mais informações sobre regulamento e ficha de inscrição através do site da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores.

O curso tem como condições de admissão idade mínima de 18 anos (à data de início do curso). É necessária a habilitação literária mínima correspondente à escolaridade obrigatória; fazer prova das actividades profissionais desenvolvidas e outros elementos relevantes para a avaliação da sua capacidade para a frequência do curso; possuir robustez física e perfil psíquico para a actividade de nadador-salvador, comprovada por atestado médico, próprio para o efeito.