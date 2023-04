Atropelamento mortal na Linha do Norte em Alverca

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Um homem, com cerca de 70 anos, morreu ao ser atropelado por um comboio na Linha do Norte, em Alverca. O alerta foi dado pelas 21h22 de segunda-feira, 27 de Março. O acidente obrigou ao corte da circulação ferroviária nos dois sentidos durante aproximadamente hora e meia e ocorreu a cerca de um quilómetros da estação de Alverca, no sentido Azambuja-Lisboa.