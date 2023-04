Autarcas de Santarém agarram na enxada no Dia da Árvore

O presidente da Câmara de Santarém Ricardo Gonçalves e os vereadores Nuno Russo e Diogo Gomes ajudaram a plantar olaias no Jardim de São Bento.

A Câmara de Santarém assinalou o Dia da Árvore, que se celebra a 21 de Março, com a plantação de olaias no Jardim de São Bento, espécie que aguenta longos períodos de seca. O presidente do município, Ricardo Gonçalves, e os vereadores Nuno Russo e Diogo Gomes puseram mãos à obra e ajudaram na missão.

Ricardo Gonçalves explicou que sendo Santarém uma das cidades mais quentes do país, a iniciativa contribui para criar mais sombras e, consequentemente, mais ar fresco. Nos últimos anos o executivo tem apostado na replantação de árvores na cidade com o objectivo de substituir em vários locais as espécies que estão em falta.