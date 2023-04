Câmara de Benavente apoia famílias nas férias da Páscoa

A Câmara de Benavente, em articulação com os agrupamentos de escolas e as associações de pais, vai prestar apoio às famílias com filhos no pré-escolar na interrupção lectiva da Páscoa, de 4 a 14 de Abril. Os pais interessados devem apresentar uma declaração da entidade patronal com o horário laboral que serve para justificar a necessidade do apoio. “Este modelo de funcionamento das Actividades de Animação e Apoio à Família dá uma resposta eficaz a todas as crianças cujos encarregados de educação, por razões de natureza laboral, necessitam de horários mais alargados do que os horários da componente lectiva e do período lectivo”, explica a Câmara de Benavente em comunicado.