Comissão de Utentes do Médio Tejo comemorou 20 anos de actividade

Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo comemorou duas décadas de actividade numa cerimónia que se realizou na Biblioteca Municipal de Torres Novas.

O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) marcou presença na sessão comemorativa das duas décadas de actividade da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo (CUSMT). A cerimónia decorreu na Biblioteca Municipal de Torres Novas a 18 de Março. Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração do CHMT, referiu que olha para a Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, as autarquias, forças de segurança, Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), bombeiros e demais entidades, como parceiros. “E assim tem sido com a CUSMT, pelo que agradecemos o contributo constante ao longo dos anos, contribuindo para melhorarmos os cuidados de saúde que prestamos a todos os nossos utentes. Faço votos para que esta cooperação assim continue”, sublinhou.

Durante as suas intervenções os responsáveis da comissão destacaram o importante papel do conselho consultivo do CHMT, do qual fazem parte, e que reúne regularmente, onde são apresentados e debatidos vários temas no que respeita à saúde do Médio Tejo. Na sessão estiveram também presentes várias unidades de saúde, autarquias, sindicatos e partidos políticos afectos à região do Médio Tejo.