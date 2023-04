Detido por tráfico de droga em Alcanena

Um homem de 62 anos foi detido pela GNR, em flagrante delito, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Alcanena. Durante uma acção de fiscalização rodoviária os militares abordaram o condutor de uma viatura que terá apresentado um comportamento suspeito e efectuaram uma revista pessoal de segurança e uma busca sumária ao veículo e, posteriormente, uma busca domiciliária. Dessas diligências resultou a apreensão de 172 doses de heroína; uma balança de precisão; quatro telemóveis; um bastão; quatro navalhas; 41,90 euros em dinheiro; um estojo de acondicionamento.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Ministério Público. A operação da GNR contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Torres Novas.