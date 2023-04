Detidos por furto de gasóleo em Abrantes

A Guarda Nacional Republicana deteve dois homens, de 41 e 49 anos, por furto de combustível, no concelho de Abrantes. Em comunicado, a GNR revela que no âmbito de várias denúncias por furto de combustível, no distrito de Santarém e em zonas limítrofes do distrito com Castelo Branco e Portalegre, os militares realizaram diligências de investigação que permitiram apurar a localização e interceptar os suspeitos e apreender, após busca ao veículo, 165 litros de gasóleo, uma mangueira, um par de luvas e uma alavanca de ferro. Após diligências policiais foi possível apurar que o combustível tinha sido retirado de uma máquina industrial, que se encontrava parqueada numa obra. Os suspeitos tinham antecedentes por vários crimes e os factos foram remetidos ao Ministério Público.