Dois furtos e um cadáver no concelho de Mação

Dois furtos a residências no concelho de Mação e um cadáver encontrado numa casa na freguesia de Amêndoa estão a gerar preocupação junto da população. Os furtos ocorreram nas freguesias de Ortiga e Envendos, ambas no concelho de Mação, e também há relatos de furtos no concelho vizinho do Sardoal. O presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, explica a O MIRANTE que os assaltos ocorreram no interior de duas residências, sem recurso a violência, de onde foram furtados alguns bens.

“As casas assaltadas não são de pessoas idosas, mas é preciso ter mais cuidado e não deixar a porta aberta ou no trinco quando saímos, mesmo que seja por pouco tempo. Não é caso para alarme, mas temos que estar mais atentos”, realça o autarca. Vasco Estrela destacou que, actualmente, o concelho de Mação tem um efectivo de militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) suficiente para todo o concelho. A GNR está a investigar os casos sendo que os assaltantes ainda não foram identificados.

Em relação ao cadáver, fonte oficial da GNR explica que a investigação passou para a Polícia Judiciária por haver suspeitas que possa ter ocorrido um crime. Situação que a PJ confirmou a O MIRANTE estar a ser investigada. A GNR esclarece que os assaltos e o cadáver encontrado em casa da vítima não estão relacionados.