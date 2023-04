Eleições no Centro de Bem Estar Social de Minde com duas listas

O Centro de Bem Estar Social de Minde (CBESM) vai a votos na próxima sexta-feira, 31 de Março, em ambiente de divisão interna. A sufrágio concorrem duas listas: uma liderada pelo actual presidente da direcção, Manuel André, no cargo há 28 anos; e outra encabeçada por António Branco, actual presidente da assembleia-geral da instituição. A assembleia está marcada para as 20h30 no edifício sede do CBESM e da ordem de trabalhos constam ainda a apreciação e votação do relatório e contas referente a 2022 e outros assuntos de interesse para a instituição. O CBESM, fundado em 1977, é uma referência na vila de Minde e conta com diversas valências destinadas à infância e população idosa, como creche, infantário e ATL, lar e centro de dia e assistência domiciliária. Tem ao serviço 125 funcionárias e vários projectos em carteira, para proporcionar novas respostas à comunidade.