Feira da Educação e do Empreendedorismo em Santarém

Certame organizado pela Câmara de Santarém pela Federação de Associações de Pais e Encarregados de Educação das Regiões do Oeste, Lezíria Tejo e Médio Tejo é direccionado para alunos do 9.º e do 12.º ano.

A Feira da Educação e do Empreendedorismo (Inter-Educa) vai realizar-se de 30 de Março a 1 de Abril, em Santarém, visando dar a conhecer aos alunos do 9.º e do 12.º ano de escolaridade as saídas ao nível do ensino profissional e superior.

Organizada pela Câmara de Santarém e pela Federação de Associações de Pais e Encarregados de Educação das Regiões do Oeste, Lezíria Tejo e Médio Tejo, o evento vai juntar instituições de ensino e empresas da região, estando agendadas palestras, mesas redondas e visita a uma empresa do concelho, a Fravizel, em Alcanede

O vice-presidente da Câmara de Santarém, que tutela o pelouro da Educação, explicou na última reunião do executivo municipal que a iniciativa tem como objectivo mobilizar os agentes da Educação e as empresas do concelho e, simultaneamente, destacar a necessidade de adaptar as ofertas educativas às necessidades das empresas. “Esta iniciativa é mais uma demonstração de que a Educação é uma prioridade para este executivo”, sublinhou João Teixeira Leite.

A abertura da feira está marcada para quinta-feira, 30 de Março, às 10h00, na Casa do Campino, e para além das palestras e mesas redondas, conta, desde já, com a participação de stands de 15 entidades ligadas ao ensino, à gestão escolar e metodologias de ensino.