Jovem detido em Santarém por ameaças e coacção

Um jovem com 21 anos foi detido pela PSP em Santarém no âmbito de um inquérito pela prática de crime de ameaças e coacção. Durante o cumprimento de um mandado de busca domiciliária a Polícia apreendeu uma carabina transformada, cinco doses de haxixe e 85 euros em dinheiro. O suspeito foi constituído arguido e sujeito à medida de coacção de Termo de Identidade e Residência aguardando o desenvolvimento do processo em liberdade.