Morreu Victor Vargas: um nome incontornável na restauração em Santarém

Victor Vargas foi um empresário de sucesso que marcou uma geração em Santarém e na região ribatejana por ter, em conjunto com a sua mulher, gerido um dos melhores restaurantes da cidade. O filho, Manuel Vargas, está a dar seguimento ao legado da família.

Faleceu Victor Vargas, uma das maiores referências do ramo da restauração em Santarém e na região ribatejana. O filho, Manuel Vargas, que está a dar seguimento ao legado da família no restaurante OH!Vargas, anunciou o falecimento do pai com uma mensagem de agradecimento a todos os clientes e amigos que ajudaram, e continuam a ajudar, a fazer do restaurante um espaço único e de eleição na cidade.

Victor Vargas era conhecido por ser um homem de trabalho, que gostava de receber bem e conversar com os seus clientes. Foi um empresário de sucesso que deu seguimento ao trabalho do seu pai, avô de Manuel Vargas, mantendo um restaurante na Portela das Padeiras que era a casa de muitos empresários. Amigos da família contam a O MIRANTE que se fecharam muitos negócios à mesa do restaurante da família Vargas. Victor Vargas tinha como seu braço direito Olímpia, a sua mulher, que foi responsável pela cozinha durante todo o tempo em que o casal comandou os destinos do restaurante. Aos domingos era habitual as famílias reunirem-se no restaurante da família Vargas onde passavam bons momentos durante uma tarde inteira.

O restaurante esteve fechado durante vários anos, até o casal Manuel Vargas e Teresa Esteves decidirem abraçar um projecto para dar continuidade ao trabalho da família e que continua a envolver gerações e a manter o carisma. É um espaço incontornável no concelho de Santarém e uma referência da região, com uma cozinha de inspiração familiar.

O corpo de Victor Vargas foi velado na segunda-feira, 27 de Março, na Igreja da Piedade, em Santarém. A cremação teve lugar na terça-feira e foi precedida de uma cerimónia religiosa.