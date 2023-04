Polícia Marítima apreende redes de meixão em Vila Franca de Xira

A Polícia Marítima apreendeu sete artes de pesca na sequência de uma acção de fiscalização, no dia 17 de Março, dirigida à prática de pesca e de captura de meixão no rio Tejo, no concelho de Vila Franca de Xira. A Polícia Marítima recolheu as denominadas redes de meixão, com um total de 45 metros de comprimento, e que se destinariam à captura de meixão.

Foi ainda detectada e recolhida uma teia de armadilhas que se encontrava no rio Tejo, sem a devida identificação e sinalização. As sete artes de pesca foram apreendidas, como medida cautelar, pela autoridade marítima, que ainda elaborou autos de notícia. No local estiveram dez operacionais, apoiados por duas embarcações, do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa. A captura de meixão é uma actividade proibida e que pode ser qualificada como crime de danos contra a natureza, uma vez que é declarada uma espécie protegida na convenção sobre o comércio internacional de espécies de fauna e flora selvagens ameaçadas de extinção.