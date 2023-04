Projecto InclusivaMente distinguido por boas práticas e apoio aos cuidadores informais

Dinamizado por A Farpa, o projecto InclusivaMente promove a reabilitação psicossocial de pessoas com doença mental grave. A associação tem um núcleo em Coruche onde desenvolve as suas actividades junto dos doentes.

O projecto InclusivaMente, da associação A Farpa – Associação Familiares e Amigos do Doente Psicótico, foi novamente distinguido pela rede de autarquias que cuidam dos cuidadores informais (RACCI). Na origem da distinção está a adopção das melhores práticas e medidas de apoio em benefício dos cuidadores informais. O InclusivaMente é um projecto inovador da Farpa, que promove a reabilitação psicossocial de pessoas com diagnóstico de doença mental grave.

Descentralizando os cuidados e procurando chegar a mais pessoas, o projecto intervém ao domicílio e tem cariz comunitário, podendo dele usufruir pessoas maiores de 18 anos, com diagnóstico de doença mental e residentes nos concelhos de Coruche, Santarém, Rio Maior, Cartaxo, Almeirim, Alpiarça, Chamusca e Salvaterra de Magos.

Em Coruche, o núcleo do InclusivaMente tem instalações cedidas pela câmara municipal. Uma equipa multidisciplinar deste projecto está a dinamizar no concelho, até Junho, três actividades distintas: “Rodas Inclusivas” - equipa de intervenção e reabilitação ao domicílio; “Espaço Inclusão” - espaço de atendimento ao público e de dinamização de grupos de auto-ajuda e workshops, e acções de literacia em saúde mental, nomeadamente campanhas de luta contra o estigma.

Na segunda edição da RACCI, Coruche foi uma das autarquias que recebeu o selo de mérito após avaliação independente mediante critérios previamente definidos em regulamento. Após inquérito feito pelo movimento, foram identificadas as principais necessidades dos cuidadores: apoio emocional/psicológico (64,6%), apoios relacionados com o Estado (59,1%), apoios financeiros (51,8%) e formação específica em algum aspecto do processo de cuidar (41,2%). Em 2022 já tinham sido promovidas acções de formação e apoio a cuidadores informais, nomeadamente esclarecimento de dúvidas e de partilha de informação.