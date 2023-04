Serviço de metrologia vai reabrir ao público em Ourém

Foi aprovado em sessão camarária um protocolo com o município da Sertã com vista à operacionalização do serviço de Metrologia Legal no concelho de Ourém. O protocolo inclui ainda a cedência gratuita da Loja P do piso -1 do Mercado Manuel Prazeres Durão, sito na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, em Ourém, onde funcionará o Serviço Municipal e Metrologia, de forma a atestar a conformidade de instrumentos de medição na área geográfica do concelho. Entidade acreditada junto do Instituto Português de Qualidade e prestadora deste serviço em vários concelhos, o município da Sertã assegurará este serviço à quinta-feira nas instalações mencionadas e nos estabelecimentos mediante agendamento. A data de reabertura e outros esclarecimentos acerca do funcionamento do serviço serão dados oportunamente.