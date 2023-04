Simulacros de incêndios nos Palácios da Justiça de Santarém

Os Sapadores Bombeiros de Santarém realizaram dois simulacros de incêndios nos dois Palácios da Justiça na cidade para testarem a capacidade de intervenção e afinar as acções de evacuação dos edifícios, bem como melhorar a coordenação em caso de uma situação real. Os bombeiros têm vindo a intensificar este tipo de acções, que são importantes para haver um melhor conhecimento dos espaços e assim a intervenção ser mais eficaz.

O adjunto do comando dos sapadores, Filipe Almeirante, sublinha que o gabinete de Protecção Civil trabalha todos os dias no planeamento de simulacros e acções que visam melhorar as intervenções de socorro. Para o operacional só com simulacros é que tanto os bombeiros como as entidades se conseguem preparar. Defende que todos os locais que recebem pessoas ou tenham pessoas a trabalhar devem ter simulacros, dando como exemplo o comércio, ou o hospital, como forma de adoptarem procedimentos para protegerem as instalações e sobretudo as pessoas.