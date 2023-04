Torres Novas celebra Dia do Livro Infantil com peça de teatro

No Dia Internacional do Livro Infantil, que se assinala a 2 de Abril, a Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, apresenta o espectáculo de teatro “Estranhões e Bizarrocos e outros seres sem exemplo”. A peça é inspirada no livro, com o mesmo nome, de José Eduardo Agualusa, premiado com o Grande Prémio de Conto da Associação Portuguesa de Escritores e o Grande Prémio de Literatura para Crianças da Fundação Calouste Gulbenkian. O espectáculo está marcado para as 10h30 e as inscrições são gratuitas, embora obrigatórias e limitadas. A direcção artística é de Joana Providência e a interpretação de Joana Mont’ Alverne, da companhia Teatro do Bolhão, do Porto.