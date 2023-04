VMER do Hospital de VFX com boa operacionalidade

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) registou uma operacionalidade de 99,3% da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) afecta ao Hospital de Vila Franca de Xira. A informação foi avançada pela unidade hospitalar em comunicado e refere-se aos meses de Janeiro e Fevereiro deste ano, aludindo a 197 accionamentos em Janeiro e outros 187 accionamentos em Fevereiro.

Na mesma informação do INEM verifica-se que a tripulação da VMER - composta por um enfermeiro e um médico do hospital - obtiveram uma eficácia de 100% com zero tempo de falta. Desde o início do ano a VMER do Hospital de Vila Franca de Xira contabilizou 741 horas de serviço em Janeiro e outras 665 horas em Fevereiro.