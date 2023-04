Vila Franca de Xira planta 93 árvores para assinalar Dia Internacional da Floresta

Acção envolveu dezenas de alunos das escolas do concelho de VFX e visou assinalar o Dia Internacional da Floresta a 21 de Março.

No âmbito do Dia Internacional da Floresta o município de Vila Franca de Xira realizou uma acção de plantação de 93 árvores por todo o concelho juntamente com a comunidade escolar. A acção teve início no Forte da Casa e foram realizadas outras acções de plantação de árvores, quer no interior dos equipamentos escolares quer em diversos espaços verdes públicos do concelho entre 21 e 25 de Março. Os trabalhos de preparação das covas de plantação e a própria plantação das árvores foram acompanhados por técnicos municipais.

“Com esta iniciativa pretende-se sensibilizar os alunos e professores para a importância da preservação das árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, como da própria qualidade de vida dos cidadãos, envolvendo-os nas etapas iniciais de plantação e no acompanhamento e monitorização do seu crescimento futuro”, explica a Câmara de Vila Franca de Xira em comunicado.

O município, recorde-se, também apresentou uma candidatura ao programa React EU - Soluções de Base Natural onde pretende obter apoio para criar uma ilha de sombra com 260 árvores autóctones no Forte da Casa.