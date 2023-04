Município aumenta apoio aos bombeiros de Samora Correia e Benavente

A Câmara de Benavente aprovou por unanimidade a actualização dos valores do subsídio anual a atribuir às duas corporações de bombeiros do concelho. Não se registavam aumentos desde 2018.

O executivo da Câmara Municipal de Benavente aprovou por unanimidade um aumento das verbas a atribuir anualmente aos Bombeiros Voluntários de Samora Correia e Bombeiros Voluntários de Benavente. Os valores não eram actualizados desde 2018. As corporações vão passar a receber mais 11 mil euros cada. Este valor é destinado ao apoio para suportar a remuneração do elemento de comando. Já o montante referente às despesas de funcionamento foi aumentado em 12,5%. Assim sendo cada corporação vai passar a receber anualmente 147.564,90 euros.

A proposta final de apoio financeiro a atribuir aos bombeiros resultou de uma reunião entre as duas corporações e o presidente do município, Carlos Coutinho. O autarca justificou este acréscimo de valores com a inflação e agravamento dos custos com a energia e com o combustível, que representam despesa acrescida aos bombeiros. Recorde-se que, recentemente, a Câmara de Benavente deliberou a favor da criação de uma Equipa de Intervenção Permanente para os bombeiros de Samora Correia. A equipa, constituída por cinco elementos é suportada financeiramente a 50% pela autarquia.