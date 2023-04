Maria Tomé e Tiago Fonseca campeões nacionais de triatlo sprint

Os atletas do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) Maria Tomé e Tiago Fonseca sagraram-se campeões nacionais de triatlo na distância sprint, na categoria de elites, numa competição que decorreu domingo, 16 de Abril, em Oeiras. Entre os restantes atletas do CNTN, Erwin Vanderplancke alcançou o terceiro lugar, Gonçalo Oliveira e Gustavo do Canto terminaram no top 10, na oitava e nona posições e Guilherme Pires na décima quarta posição. No sector feminino, Ana Ramos alcançou o oitavo lugar.