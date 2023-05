Apoios a colectividades desportivas da Golegã

A Associação Tejo d´Honra, da Golegã, vai passar a receber um apoio mensal de 100 euros por parte do município. O pedido de apoio financeiro para a aquisição de alvos para a modalidade de tiro com arco também foi aceite na última reunião do executivo municipal. O valor atribuído para os alvos foi de 398,10 euros mais IVA.

Já o Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Golegã vai receber um apoio de 500 euros da Câmara da Golegã para a compra de equipamentos para a equipa de cicloturismo. O vice-presidente da autarquia, Diogo Rosa, ausentou-se da votação por ser filho do presidente da direção do clube, Jaime Rosa.