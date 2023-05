Jovens do Vitória de Santarém chamadas à selecção nacional sub-15 de futsal

Maria Ferreira e Salomé Carvalho participaram no estágio de preparação da Selecção Nacional de Futsal Feminino Sub-15, que decorreu no Luso.

Maria Ferreira, 12 anos, e Salomé Carvalho, 13 anos, jogadoras de futsal do Vitória de Santarém, foram convocadas para o estágio de preparação da Selecção Nacional de Futsal Feminino Sub-15 que decorreu entre os dias 21 e 23 de Abril, no Luso, distrito de Aveiro.

O Vitória de Santarém congratula-se com estas chamadas que aumentam para cinco o número de atletas femininas do clube convocadas para selecções nacionais só no último ano. No total, entre masculinos e femininos, são já 11 os atletas do Vitória chamados aos trabalhos das selecções nacionais de futsal. O clube é uma referência nacional no futsal de formação, duplamente certificado com quatro estrelas pela Federação Portuguesa de Futebol.

Em nota oficial, o clube refere que esta é “mais uma evidência de que, para quem representa o Vitória Clube de Santarém, todos os sonhos são possíveis”, congratulando as atletas e partilhando mais um momento de alegria com todos os técnicos, colegas de equipa, encarregados de educação e demais agentes que vêm contribuindo para a sua formação desportiva.