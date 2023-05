Jovens judocas de Cem Soldos brilham em Mem Martins

Os mais jovens judocas do Sport Clube Operário de Cem Soldos, de Tomar, participaram no Torneio Rhino, do Sport Clube Mem Martins, onde conseguiam diversos pódios. André Lopes, Duarte Carvalho, Duarte Claro, Lourenço Gândara, Maria Carminho Lopes, Maria Rita Lopes e Martim Destouches alcançaram primeiros lugares. David Godinho foi 2º classificado e Amália Destouches, David Duarte e Lourenço Correia ficaram em terceiro. Foi a estreia em competição de quase todos os atletas, com idades entre os 4 e os 9 anos, tendo atingido um desempenho que superou as expectativas.