“Os Corujas” elegeram nova direcção

José Manuel Capricho foi reeleito presidente da direcção do Ginásio Clube de Coruche “Os Corujas” para o biénio 2023-2025.Como vice-presidentes foram eleitos David Freitas, para a patinagem, e Luís Carlos Gonçalves, para o hóquei em patins. Às eleições, que decorreram no dia 13 de Abril, concorreram duas listas. A lista vencedora, encabeçada por José Manuel Capricho, contou com 62 votos, dos 116 sócios votantes. A lista derrotada, encabeçada por Eduardo Oliveira, contou com 52 votos. Dois sócios votaram em branco.

Em declarações a O MIRANTE, José Manuel Capricho diz que será um mandato de continuidade em que o objectivo é atingir os melhores resultados desportivos. “Os Corujas” contam com um orçamento anual superior a 90 mil euros. Grande parte da verba provém da Câmara de Coruche, quotas dos associados e ajuda de algumas empresas.

O clube não tem instalações próprias para as equipas treinarem e, por isso, usa o pavilhão municipal, onde funciona a sede do clube, e o pavilhão da Escola EB 2,3 Dr. Armando Lizardo, em Coruche. A principal dificuldade prende-se com os horários dos treinos do hóquei e da patinagem artística, que carecem de outra solução. O presidente defende por isso que os atletas passem a usar o pavilhão desportivo da Escola Secundária de Coruche, mas o espaço precisa de obras. Na última reunião do executivo municipal de Coruche o presidente da autarquia, Francisco Oliveira, admitiu esta possibilidade, tendo em conta que aquela escola está agora sob alçada do município.

Francisco Oliveira afirmou que a intenção é remodelar o pavilhão do estabelecimento de ensino, para o tornar acessível à prática de outras modalidades desportivas para além das praticadas em contexto escolar. “Já tenho o orçamento para o piso, mas temos de fazer obras nos balneários e arrecadação. Ainda não sei onde vamos buscar verba para a empreitada e se terá alguma comparticipação financeira. Mas contamos mandar elaborar o projecto para esta obra”, disse o autarca.