Tenistas de Alverca em bom plano

Martim Simões, do Ahead Clube de Ténis de Alverca, venceu mais uma prova do circuito de seniores, prova que contou para o apuramento do Masters Senior Absoluto, anunciou o clube em comunicado. Já a equipa sénior masculina do Ahead apurou-se para a final do campeonato regional de equipas, que se disputa a 29 de Abril no court de Monsanto.