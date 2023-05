Convívio académico na Universidade Sénior da Chamusca

A União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande realizou na sexta-feira, 21 de Abril, o primeiro “Convívio Académico”. A iniciativa começou às 14h30 e realizou-se no edifício da Universidade Sénior da Chamusca. O evento teve como objectivo proporcionar um dia de convívio e partilha entre as várias Universidades/Academias Sénior que estiveram presentes num dia preenchido com animação musical e boa disposição. “Desta forma fortalecemos as relações interpessoais e sociais das pessoas e promovemos o envelhecimento saudável e a qualidade de vida dos mais idosos”, refere a autarquia.