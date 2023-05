Cortes & Lendas estão de regresso a Santarém

O evento Cortes & Lendas - Santarém Medieval é este ano dedicado ao tema “Cortes de Santarém de 1331 de D. Afonso IV”. No Convento de São Francisco e zona envolvente vão decorrer rábulas e dramatizações alusivas a esse acontecimento, bem como a outros aspectos da história e do imaginário de Santarém, diz o município, que organiza as actividades.

Não vão faltar também, nesta recriação histórica, espectáculos de fogo, danças, falcoaria, feira de artigos regionais, mercado de sabores, animação infantil e experiências diversas como acampamento e ceia medieval, casa de armas, carreira de tiro com arco, entre outras.