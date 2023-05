Festa do Livro de Ourém foi um sucesso

O programa da edição de 2023 da Festa do Livro de Ourém contou com um encontro na sala estúdio do teatro municipal com o escritor Nuno Matos Valente. Cerca de 80 alunos do ensino secundário das escolas básica e secundária de Ourém e da Escola Profissional de Ourém tiveram a oportunidade de compartilhar experiências com o autor e ouvir em primeira mão os segredos da arte da escrita, numa emocionante incursão ao mundo fascinante da literatura.

Recebido por Carmen Zita Ferreira, o autor conduziu uma sessão animada e partilhou com entusiasmo as formas de inspiração e desenvolvimento do seu processo de escrita. Um dos destaques foi a explicação da criação em torno da sua mais recente obra “O segredo da Lagoa Escura”, um livro de ficção inspirado em autores clássicos, que retrata uma aventura emocionante durante a expedição científica à Serra da Estrela de 1881, um evento histórico em Portugal. Nesta viagem extraordinária, que parte de Lisboa em direcção à misteriosa Serra da Estrela, o autor mistura episódios reais com lendas que datam do século XVI sobre a existência de uma lagoa no topo da serra que supostamente se comunicava com o mar, onde restos de barcos naufragados aparecem a quilómetros de distância.