Já é possível ver a Caminhada Insubmissa de Sidónio Muralha em VFX

Mostra do escritor tem a curadoria de Violante Magalhães e de José Raimundo Noras

Inaugurou a 15 de Abril no Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, a exposição dedicada a Sidónio Muralha, intitulada “Caminhada Insubmissa”, integralmente dedicada à vida e obra do autor neo-realista que deixou um importante legado como escritor de prosa e poesia. Com curadoria de Violante Magalhães e José Raimundo Noras, a mostra de entrada livre traça o percurso de Sidónio Muralha, nascido em Lisboa em 1920 e que foi para o exílio em 1943, passando por África e Europa até se fixar no Brasil até ao final da sua vida, em 1982.

A exposição apresenta fotos, objectos do quotidiano, obras de arte, discos, correspondência e livros representativos de um percurso traçado em três continentes e dezenas de países onde Sidónio Muralha divulgou o neo-realismo. Na sua obra multifacetada manteve diálogo com outros artistas como Júlio Pomar, Manuel Ribeiro de Pavia e Fernando Lemos, um dos parceiros com quem fundou, em São Paulo, a editora Giroflé, dedicada à literatura infanto-juvenil. A exposição pode ser vista de terça a sexta-feira das 10h00 às 18h00 e sábados das 10h00 às 19h00. Ao domingo é visitável das 10h00 às 18h00 e encerra às segundas e feriados.