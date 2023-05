Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes promove duas exposições temáticas

“O Soldado Português na Grande Guerra” e “Guerra do Ultramar, 1961/74” são os temas das exposições em exibição até 30 de Junho Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes.

O Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes inaugurou duas exposições temáticas: “O Soldado Português na Grande Guerra” e “Guerra do Ultramar, 1961/74”, no espaço dedicado à conservação das memórias e divulgação da nossa História e do Combatente Português. As exposições estão visitáveis até 30 de Junho às segundas, quartas e sextas, das 14h30 às 17h00. Grupos interessados em visitar as exposições, ao fim-de-semana, podem contactar, previamente, Carlos Sá Pombo, presidente do Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes, através do telefone 964 444 013 para agendar visita.

A inauguração decorreu no dia 17 de Abril, ao início da tarde. Carlos Sá Pombo agradeceu ao vereador da Câmara de Santarém, Diogo Gomes, todo o apoio prestado pelo município, fundamental para que a Liga consiga ter uma sede condigna. Diogo Gomes, acompanhado pela vereadora Beatriz Martins, elogiou o trabalho realizado pela direcção do Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes “pelo modo como respeitam os valores da Pátria e como nos permitem conhecer a história militar através desta importante exposição que permite perpetuar aquilo que há de mais digno na história do nosso país que é o respeito pela memória dos homens que combateram ao serviço da Pátria”.