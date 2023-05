População de Ourém contra instalação de fotovoltaica no Pinhal do Rei

O Pinhal do Rei, que envolve o Castelo de Ourém, está a ser cortado e a população juntou-se para promover uma petição contra a sua destruição. O primeiro corte, em 2022, implicou o abate de mais de 62 hectares de mata, em grande parte constituída por pinheiro-bravo. No domingo, 23 de Abril, alguns populares realizaram uma caminhada, com cerca de três quilómetros, para sensibilizar para o assunto.

Na internet está uma petição com mais de duas centenas de assinaturas com o objectivo de “impedir a destruição em curso do Pinhal do Rei, actualmente integrado no património da Fundação da Casa de Bragança, uma área florestal que constitui parte integrante e relevante do património histórico e ambiental do concelho de Ourém”. O documento refere que vai ser instalada uma central fotovoltaica, “projecto que compromete a salvaguarda dos valores ambientais do concelho e colide com a vocação e função social da Fundação”. A petição refere ainda que o Pinhal do Rei é um território que, sob gestão da câmara, pode servir para instalação de trilhos, roteiros, ciclovias, espaços de cultura e convívio, entre outros equipamentos. “Os subscritores desta petição pública requerem a imediata rejeição e reversão municipal do projecto fotovoltaico, a urgente reflorestação e a criação de condições objectivas para a instalação no Pinhal do Rei de um parque da Cidade de Ourém”, refere o documento.