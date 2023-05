Junta de Alverca apoia associações com 33 mil euros

O movimento associativo da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho vai receber da junta de freguesia um apoio de 33 mil euros. A entrega dos apoios foi aprovada em reunião do executivo e abrangerá 26 associações, onde além dos 33 mil euros se incluirão apoios logísticos destinados à concretização de diversas actividades promovidas pelas associações. As 26 colectividades da união de freguesias que vão receber os apoios desenvolvem a sua acção nas áreas da cultura, recreio, desporto, educação e solidariedade. A assinatura dos protocolos teve lugar a 21 de Abril no auditório da Escola Secundária Gago Coutinho em Alverca.