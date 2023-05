Rio Maior apoia projecto do aeroporto em Santarém

Executivo municipal de Rio Maior considera que a proximidade da localização proposta terá uma influência decisiva na alavancagem e dinamização social e económica do concelho.

O executivo da Câmara de Rio Maior declarou o seu apoio ao projecto de localização do novo aeroporto no concelho de Santarém, considerando que “poderá e deverá alavancar a economia” numa região que apresenta “alguns dos piores indicadores económicos do país”. Em comunicado, o município de Rio Maior diz ainda que “a proximidade da localização proposta ao concelho de Rio Maior terá, seguramente, uma influência decisiva na alavancagem e dinamização social e económica do concelho”.

“Recentemente foi apresentada à população portuguesa um novo projecto, numa localização diferenciada, que distando cerca de 80 km de Lisboa, apresenta soluções perfeitamente exequíveis para uma utilização confortável e eficiente pela população de todo o país, afirmando continuar a garantir a excelência do serviço prestado à capital”, considera a Câmara de Rio Maior.

O município liderado por Filipe Santana Dias (PSD) define o projecto “Magellan 500” como “disruptivo com as propostas até esta altura consideradas”, referindo que o mesmo, a concretizar-se, “constitui para a região de Santarém um indispensável catalisador de coesão social” e “garantirá a todos os riomaiorenses um maior conforto no acesso a um serviço aeroportuário de qualidade”. Esta tomada de posição e apoio ao projecto obteve o acordo unânime de todo executivo municipal, composto por eleitos do PSD, CDS e PS.