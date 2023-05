Empresa adquire seis lotes de terreno no ValleyPark no Cartaxo

A empresa Atlantic Masters Lda adquiriu seis lotes de terreno no ValleyPark – Parque de Negócio dos Cartaxo. A escritura de compra e venda dos terrenos ocorreu a 6 de Abril e está previsto a empresa instalar-se no Valleypark no prazo máximo de 18 meses. A informação foi dada pelo presidente da Câmara do Cartaxo em sessão camarária. João Heitor (PSD) considera este um momento para celebrar. “Estamos a dar uma dinâmica a um espaço que tem ficado de lado quanto ao desenvolvimento empresarial”, referiu o autarca, acrescentando que esta empresa tem algum impacto no concelho do Cartaxo e também no território.