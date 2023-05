Feira das Tertúlias regressa a VFX com programa diversificado

Vila Franca de Xira vai ser palco da quarta edição da Feira das Tertúlias entre 5 e 7 de Maio. Tasquinhas, largadas de touros, encontro de tauromaquias populares ibéricas, concertos e jogos para crianças fazem parte da programação.

A cidade de Vila Franca de Xira vai ser palco da quarta edição da Feira das Tertúlias, entre 5 e 7 de Maio. São várias as actividades previstas ao longo dos três dias e que decorrem no Largo dos Forcados e na Praça de Touros Palha Blanco. Tasquinhas, largadas de touros, encontro de tauromaquias populares ibéricas , concertos e animação cultural fazem parte do programa. Destaque ainda para as actividades para crianças na tertúlia infantil com pintura, mesa de convívio, carrosséis, jogos e ainda a exposição Tertúlias do Concelho de Vila Franca de Xira.

O certame arranca dia 5 de Maio pelas 18h30 e logo a seguir será largado um touro no Largo 5 de Outubro. Actuações de tunas e sevilhanas compõem a noite que conta ainda com a actuação do DJ Jonh Goulard, até às 03h00. No dia 6 de Maio as tertúlias desfilam desde o quartel dos bombeiros da cidade até ao Largo dos Forcados pelas 10h30 e durante a tarde decorrem demonstrações de toureio, mesa redonda com as entidades presentes no encontro de tauromaquias populares ibéricas e actuação de ranchos folclóricos. A noite acaba ao som da festa dos anos 80 com a DJ Joana.

Dia 7 de Maio há corrida de touros das tertúlias, largada de um touro, desfile com cavaleiros e forcados e animação musical com o Grupo Coral Unidos Baixo Alentejo, Grupo Zés Pereira “Os Baionenses” e Associação Clube de Fado de Vila Franca de Xira. O encerramento da feira está previsto para as 23h00.