Quatro municípios da Lezíria com candidatura conjunta à Cidade do Vinho 2024

Os municípios de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo e Santarém apresentaram uma candidatura conjunta à iniciativa Cidade do Vinho 2024, promovida pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV). Em comunicado, a Câmara de Santarém afirma que a candidatura visa “valorizar a riqueza, a diversidade e as características comuns da cultura da vinha e do vinho, e de todas as suas influências na sociedade, paisagem, economia, gastronomia, património e outras, de forma que possam proporcionar um melhor conhecimento do território, da história de todos e de cada um dos municípios do Ribatejo e da Região Vitivinícola do Tejo”.

Segundo o mesmo comunicado, Cidade do Vinho 2024 pretende promover a realização de um conjunto de iniciativas, eventos e acções, locais e regionais, ligadas ao vinho, com visibilidade nacional e internacional, mobilizando a sociedade civil, empresarial e cultural, bem como toda a comunidade da região, com vista a reforçar, e consolidar, o território vitivinícola e a produção da vinha e do vinho do Tejo. A eleição da Cidade do Vinho 2024 vai realizar-se no domingo, 30 de Abril, em Sabrosa, Cidade Europeia do Vinho 2023, no âmbito das comemorações do 16.º aniversário da Associação de Municípios Portugueses do Vinho.