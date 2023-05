Abrantes volta a sair em defesa do aeroporto em Santarém

Tempo perdido. A presidente do grupo de estudo já disse que recebeu ordem do Governo para estudar um aeroporto para a região de Lisboa, e que é esse o cenário que está a ser estudado. O que é que não entendem? Os privados podem fazer o aeroporto em Santarém? Podem, mas para que precisam do apoio das câmaras municipais? Para adaptarem os Planos Directores Municipais dos terrenos.

Gustavo Marques Louro