Arrancaram as obras na Estrada D’El Rey após sucessivos atrasos

A estrada D’El Rey, que liga Foros de Salvaterra a Benavente, está interditada desde Dezembro de 2022. As obras começaram a 17 de Abril e prevê-se a sua conclusão em Junho.

Começaram a 17 de Abril as obras no pontão da estrada D’El Rey, que liga Foros de Salvaterra, no concelho de Salvaterra de Magos, a Benavente. Recorde-se que a estrada ficou interditada em Dezembro do ano passado por causa do mau tempo. Estima-se que a empreitada esteja concluída em dois meses e com um custo previsto de 150 mil euros. A obra atrasou para lá do aceitável considerou a vice-presidente do município de Benavente, Catarina Vale. A burocracia foi o motivo invocado para o atraso das obras.

Segundo o presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, o projecto para a empreitada teve de ser feito como se fosse de raiz, uma vez que o pontão tem de ser reparado e a via alargada. Também tiveram de ser pedidos pareceres a diversas entidades o que atrasou o arranque da intervenção.