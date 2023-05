Burlão de Torres Novas detido na Suíça vai cumprir 12 anos de prisão

Homem de 61 anos tinha sido condenado a 12 anos de prisão por 25 crimes de burla que começaram em Torres Novas. Estava em fuga e foi agora detido e extraditado para Portugal.

Um homem de 61 anos foi recentemente detido na Suíça pela prática de 25 crimes de burla e três crimes de falsificação de documentos e extraditado para Portugal para cumprir 12 anos de prisão na sequência da emissão de um mandado de detenção europeu emitido pelo Tribunal Judicial da Comarca de Santarém.

De acordo com a Polícia Judiciária (PJ), os crimes, cometidos em 2004 e 2005 em várias zonas de Portugal, começaram em Torres Novas, constituindo o modus operandi do suspeito a contrafação de cheques visados, de uma instituição bancária, titulados por duas empresas, uma do ramo farmacêutico e outra dos seguros.

O homem, explica a PJ, recorria “aos classificados de jornais, em concreto às promoções de venda de veículos por particulares, seleccionava as vítimas e, após contacto telefónico, seguia-se o contacto pessoal onde concretizava a compra das viaturas recebendo aquelas como forma de pagamento cheques contrafeitos com o valor da venda”. A PJ adianta ainda que o homem actuou em co-autoria com outro e ao todo adquiriram 14 viaturas topo de gama de forma fraudulenta que foram recuperadas na região do Grande Porto e entregues aos proprietários.