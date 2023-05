Centro de Saúde do Entroncamento recusa atender grávida de risco

Já me aconteceu o mesmo, mas com médico! Éramos duas e simplesmente recusou por não haver mais consultas de recurso. Mas acabámos por ser consultadas porque lhe dissemos que iríamos fazer queixa devido às nossas situações.

Ana Simão



É um escândalo o que se passa com o sistema da saúde. Vamos aos centros de saúde e as pessoas estão lá a fazer o quê? Só para nos dizerem que não têm serviços de medicina e enfermagem? Então fechem a porta e mandem todas as pessoas para casa.

Luísa Oliveira