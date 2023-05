Congresso Luso-Espanhol de Estudantes de Enfermagem em Santarém

O IX Congresso Luso-Espanhol de Estudantes de Enfermagem decorreu nos dias 20 e 21 de Abril na Escola Superior de Saúde de Santarém, em parceria com a Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud da Cidade de Oviedo (Espanha). O congresso científico-cultural e formativo foi direccionado para estudantes de enfermagem e profissionais de saúde com o objectivo de fomentar a ciência e a investigação. A iniciativa visou promover a partilha de conhecimento científico e experiências multidisciplinares em contexto pandémico, potenciar as capacidades de pensamento crítico e reflexivo numa perspectiva de multiculturalidade no processo de cuidados e reforçar a cooperação entre estudantes, docentes e enfermeiros numa dinâmica transnacional.