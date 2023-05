Despistou-se para a fábrica da GREIF na Póvoa de Santa Iria

Um condutor ficou ferido sem gravidade num aparatoso despiste na rua do Comércio e Indústria na Póvoa de Santa Iria na noite de sábado, 15 de Abril. O veículo, suspeitam as autoridades, circulava em excesso de velocidade, não conseguiu fazer a curva apertada do local e galgou a ribeira subindo o muro da empresa GREIF e imobilizando-se já dentro do parque industrial, para surpresa dos moradores, que partilharam fotos do acidente nas redes sociais. Há muito que os moradores reclamam pela colocação de lombas, como O MIRANTE já noticiou.