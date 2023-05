Drone obrigou a suspender aterragens no aeroporto de Lisboa

Além de aeroportos, há outros espaços que os drones estão proibidos de sobrevoar como instalações militares. Algum software para drones avisa e limita o voo por reconhecimento geolocalizado de onde está. É difícil abater um drone, normalmente existem denúncias de avistamento, pois não aparecem nos radares, e até se tirar a limpo se anda ou não na área, por segurança, segue-se a via mais restrita (no caso optaram por não haver aterragens).

O meu drone tem menos de 250 gramas e não pode voar acima de 120 metros de altura, mesmo que não existam outras restrições. Há uns tempos fiz um vídeo na barragem do Castelo de Bode. O próprio software avisa-me que existe um espaço aéreo restrito e o local tem limitações de voo (a base de Tancos) que não me deixam abusar. Claro que existem formas de contornar isso mas prefiro ter essa assistência para cumprir a legislação.

João Paulo Forte