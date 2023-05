Falta de sanitários em estabelecimento é problema de saúde pública em Aveiras de Cima

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, considera que a falta de casas-de-banho na roulotte instalada em permanência, por autorização da Infraestruturas de Portugal, junto à rotunda de acesso à Auto-Estrada 1, em Aveiras de Cima, é um problema para a saúde pública. O espaço que serve comidas e bebidas é concorrido e a falta de casas-de-banho leva a que os clientes façam as suas necessidades na via pública causando maus odores e aumentando os riscos para a saúde pública.

“Vamos lá mandar a fiscalização porque há ali uma questão de saúde pública que já se agrava há demasiado tempo. É completamente incomportável”, disse o autarca socialista, acrescentando que não é contra o funcionamento da roulotte, mas que os estabelecimentos para funcionarem devem ter o mínimo de condições. Silvino Lúcio falou do assunto na última reunião do executivo municipal em resposta ao presidente da Junta de Aveiras de Cima, António Torrão (CDU), que considera incompreensível que um estabelecimento fixo não tenha uma casa-de-banho onde os clientes possam fazer as suas necessidades. “Quem autorizou é culpado desta situação”, atirou o presidente de junta.